Hommikuprogrammis Balti börside säravaimad tähed ja suurimad põrujad

Nasdaq Tallinna kontor Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevases hommikuprogrammis võtame kokku Balti börsifirmade kvartalitulemused ja uurime, missugustel firmadel läheb hästi ning millisest sektorist tasuks investoril igal juhul eemale hoida.

Sellest tuleb stuudiosse kõnelema Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.

Lisaks räägime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Viljar Lubiga sellest, millised on Eesti ettevõtjate ärisuhted Indiaga ja kuidas selle kiiresti kasvava majandushiiglasega veelgi paremat koostööd teha.

Juttu tuleb ka ühest kurioossest juhtumist Tallinna börsil, millest investoritel on nii mõndagi õppida.

Programmi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Kuum tool"

Äripindade ülepakkumisest peaasjalikult pealinna kinnisvaraturul on spekuleeritud juba pea aasta. Ärikinnisvarabüroo Colliers värske uuring näitab, et investorite aktiivsus äripindade turul on langenud viie aasta madalaimale tasemele. Teisalt käib Tallinna kesklinnas ja selle ümbruses endiselt vilgas ehitustöö, mille käigus kerkib nii uusi büroohooneid kui vähemal määral ka kaubanduspindu.

Kas investorite huvi raugemine äripindade vastu ennustab ehitusturu aktiivsuse jahtumist ja millist väärtust Eesti ja laiemalt Balti kinnisvaraturg investoritele pakub?

Sellest räägivad kinnisvarafondi Baltic Horizon juht Tarmo Karotam ja Arco Vara kinnisvarabüroo äripindade maakler Sandra Saar.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

12.00–13.00 "Juhtimislabor"

Saates tuleb juttu sellest, kuidas oma elus edukalt harjumusi muuta ja kuidas teha seda püsivalt. Sel teemal räägib saates coach Raimo Ülavere.

Saatejuht on Pille-Riin Vallner.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris"

Tööstusuudised eetris saatekülaline on metallitööstuse idufirma Fractory asutaja ja juht Martin Vares, kellega tuleb juttu idufirma kiirest arengust. Teiste teemade seas on juttu investeeringute kaasamisest, Eesti tööstussektori olukorrast, välisturgudest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud"

Fookuses on energiamärgiste ja energiamärgise väljastaja õiguslikud nüansid ja selgitused kutseandja vaatest. Selgitame kehtivaid määrusi ja olulisemaid muudatusi, mis jõustusid 2019. aastal. Juttu tuleb ka energiamärgiste vastuoludest praktikas. Ettekanded keskenduvad kinnisvaraarendaja, kinnisvara ostja ja ka arhitekti ootustele ja arusaamadele. Mida arvutuslik energiamärgis annab ja millele tuleks energiamärgise tellimisel ja vastuvõtmisel tähelepanu pöörata?

Esimeses saatepooles kõneleb Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse eestseisuse liige ja Riigi Kinnisvara energiatõhususe projektijuht Mikk Maivel.

Teisena räägib Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse eestseisuse liige ja energiatõhususe spetsialist Liina Laas.

Saade on salvestatud konverentsil „Säästlik hoone 2019“.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist striimina/järele siit.