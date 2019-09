Hommikuprogramm: pettustega kooritakse nii noori kui vanu

Sel aastal on politsei registreerinud 107 investeerimiskelmuse juhtumit, mille kogukahju ulatub 1,86 miljoni euroni. Kelmuste ennetamise teeb raskeks lai ohvrite ring, sest pügada saanuid on nii noorte kui ka vanade seas.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt. Foto: Mihkel Maripuu, Eesti Meedia/Scanpix

Samuti ei pruugi kahtlased skeemid jõuda politseini, kuna ohvrid arvavad endiselt, et nende raha teenib kuskil kasumit ning on valmis isegi petuskeemist pääsemisele peale maksma. Kuidas märgata ohu märke ja millised on olnud kurioossemad juhtumid, räägib homme hommikul Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

Samuti küsime, kuidas parandada ülikoolides tehtava teaduse siiret ettevõtlusesse ja uurime SKAIS2 juhtumi näitel, kuidas oleks võimalik riikliku IT-arenduste lõputuna näivaid probleeme lahendada. Saadet juhivad Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Luubi all“.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas haiglatöötajad jäid palgata, notaritasudele päitsete pähepanemisest, prügiäri varjupoolest, samuti võlgades Uvicu omanikuringi vangerdustest ja endise tipp-poliitiku Ain Seppiku liikumisest pangandusse. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Alustava ettevõtja A&O".

Sel korral tuleb juttu millestki, millest ei pääse ükski ettevõtja, ehk maksudest. Advokaadibüroo Core Legal maksunõustaja ja EBSi lektor Ivo Vanasaun selgitab, millal ei maksa kodus töötades kodukulusid ettevõtte kuludesse suunata, millal ja kuidas asutada ettevõtet omakapitali sissemakseta, kas ettevõtte omanikul tasub töötasu võtta palga, juhatuse liikme tasu või dividendina ning palju muud. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Äripäeva fookuses“.

Meediast oleme lugenud puiduettevõtete pankrottidest, saneerimistest ja kurbi lugusid sellest, kuidas näiteks Norras ettevõtjaid haneks tõmmati. Selged märgid puidusektori jahenemisest on õhus ja osa puiduettevõtjate sõnul on uus kriis ukse ees. On ka edulugusid ja neid, kel läheb hästi, kuid sektoris valitsev ebakindlus ja maailmamajanduse jahenemine teevad ettevõtjad murelikuks.

Koondamised, saneerimised, pankrotid – need on mõned märksõnad, millest räägime stuudios ettevõtjate Argo Sauliga Nordic Housesist ja Tiit Kamsiga ettevõttest Rait AS. Lisaks kuulame ära telefoniintervjuu Virumaa Metsatööstuse juhi Rein Strauchiga, kes on mures kuritegelike saneerimiste ja turul tegutsevate kelmide pärast. Saadet juhib Kaisa Gabral.

15.00–16.00 „Kasvupinnas“.

Nädala alguses selgus, et alates oktoobrist kavatsevad Eesti põllumajandussektori osalised ja nende katusorganisatsioonid rajada kindlustusühistu. Mida see täpsemalt tähendab, räägib saate esimeses pooles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Seda, kas põllumeestel on põhjust tänavuse suvega rahule jääda, kas regionaalselt on mingeid erisusi ning kas võib oodata rekordsaaki, räägib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Lisaks kordame hiljutist intervjuud viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juhi Indrek Aigroga, kes annab saagikusele globaalse mõõtme. Saadet juhib Priit Pokk.