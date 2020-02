Ehitusturgu ähvardab tooraine kriis

Ehitusturgu ähvardab toorainekriis, mille vältimiseks kutsuvad mäetööstuse ettevõtete ja ehitusmaterjalide liidud valitsust lähikuudel langetama otsuseid menetluses olevate maavarade uuringulubade suhtes.

Foto: Liis Treimann

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Liit tegid täna hommikul ühisavalduse, kus ütlesid, et kui uusi karjääre ei avata, mõjutab see tuhandeid töökohti üle Eesti, sest lubjakivi olulisteks tarbijateks on lisaks ehitusmaterjalide tööstusele ka ehitusettevõtjad.