Koroonaviirus sundis esimese riigi täielikku karantiini

Tokio Haneda lennujaamas valitses esmaspäeval tühjus Foto: Reuters/Scanpix

Itaalia on esimene demokraatlik riik, mis pärast teist maailmasõda on pidanud kehtestama üldise karantiini ja üleriikliku komandanditunni. 60 miljonil inimesel paluti kodus püsida ja väljuda ainult tervislikel või tööalastel põhjustel.

Riigis on üle 9000 nakatanu ning viirus on põhjustanud 463 surma. Karistus karantiini rikkumise eest on rahatrahv või kolmekuuline vangistus, kirjutas Financial Times. Itaalia majanduskasvu prognoos on langetatud 0,4 protsendilt 0 protsendile.