Eestis moodustavad vanemaealised nakatunutest 17%

Täna hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 306 inimesel, kellest 50 on vanuses 60 või enam aastat.

PERHi ette püstiati telk, kuhu suunatakse koroonaviiruse kahtlusega patsiendid. Foto: Liis Treimann

Ööpäevaga tehti 308 testi, millest 23 osutus positiivseks. 31. jaanuarist on Eestis tehtud 2812 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, haiglaravil on hetkel 14 inimest. Praegu keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi ei vaja.