TOP 25: need IT-firmad said kõige rohkem palgahüvitist

Bolt. Foto: Liis Treimann

IKT-sektori ettevõtetest on kolme kuu jooksul töötukassa palgaabi saanud 443 firmat, seejuures üks neist pea poolteist miljonit eurot.

Äripäeva teemaveeb ituudised.ee arvutas, et kokku on riik sektoris toetanud 3773 inimest 8,4 miljoni euroga. TOP 25 seas on suurim osa tarkvaraarendajaid.