Raadiohommikus: eksperiment renditööjõuga ja Isamaa lõhestumine

Reedeses hommikuprogrammis räägime ühest huvitavast eksperimendist: Äripäeva ajakirjanik kehastus ettevõtjaks ning uuris, millistel tingimustel renditööjõufirmad tööandjatele võõrtööjõudu pakuvad. Reedel hommikul avalduva artikli valguses räägime artikli autoriga. Foto: Liis Treimann

Äripäeva ajakirjanik tegi eksperimenti ja uuris, millistel tingimustel renditööjõufirmad tööandjatele võõrtööjõudu pakuvad. Üllatavatest tulemustest räägib hommikuprogrammis eksperimendi läbiviija Martin Johannes Teder.

Isamaa erakonnas tegid 111 liiget uue ühenduse nimega Parempoolsed. Miks ja milleks seda tehti, seletab Parempoolsete üks eestvedaja Kristjan Vanaselja. Isamaas toimuvat kommenteerivad saates ka Äripäeva poliitikagurmaanid Urmas Jaagant ja Neeme Korv.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll räägib hommikuprogrammis, mida tähendab ülikooli jaoks see, et tänavu ei saa paljudest riikidest välistudengeid siiski vastu võtta. Veel tuleb juttu ka aukohtus karmi karistuse saanud advokaadist Enno Heringsonist.

Hommikuprogrammi veavad Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Nädala kuum teema maandus meile lennukiga Ukrainast. Kes peegeldab Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud erilendu koroonaviiruse sissetoomisena, kellele saabusid kauaoodatud töökäed. Räägime Eesti põllumajandusest ja välistööjõust, maaelust üldisemalt ning sellestki, mida on meie põllumehel oodata Euroopa Liidu äsjase ülekogu leppe valguses.

Kuumale toolile Äripäeva raadio otse-eetris istuvad Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo ning endine põllumajandusminister ja Euroopa Parlamendi liige, praegu riigikokku kuuluv Ivari Padar (SDE). Saates kuuleme ka riigikogu maaelukomisjoni liikme Merry Aarti seisukohti, kes kuulub Ukraina erilennu suhtes valju kriitikat teinud EKRE ridadesse.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Miks on ärikinnisvaraturul praegusel hetkel palju vahtu, mil räägitakse palju, aga tegusid on vähe, selgitavad Uus Maa kinnisvarasaates Uus Maa Ärikinnisvara tegevjuht Kristjan Ploompuu ning kutseline maakler Danel Talpsepp.

Elupindade osas räägime analüütiku Igor Habaliga, kes selgitab, mis imevägi veab endiselt korterite hinnatõusu ning kas see trend võiks jätkuda ka edaspidi.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis ei vähene vaatamata meditsiini arengule ja riiklikele pingutustele. Enamikul juhtudel on haiguse põhjustaja inimese papilloomiviirus (HPV) ning vähieelne seisund võib kesta 10–25 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigel ajal avastatuna on emakakaelavähk samas hõlpsasti diagnoositav ja ravitav.

Saates selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog Gabor Szirko ja haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Taisi Kõiv emakakaelavähi sümptomeid, levikut, müüte ja ennetamise ning ravi võimalusi.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg. Saade oli esmakordselt eetris tänavu aasta veebruaris.

