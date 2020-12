Raadiohommikus: kas Ratas & Co kukkusid läbi või on eeskujulikud kriisijuhid?

Peaminister Jüri Ratas ja riigikogu spiiker Henn Põlluaas Foto: Liis Treimann

Mida rangemaks lähevad koroonaviirusevastased piirangud, seda rohkem saab valitsus kriitikat, et ei saa kriisi juhtimisega hakkama. Koolitaja ja kasvu-coach Indrek Saul analüüsib teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis valitsuse toimetulekut koroonakriisi teise lainega.

Saul on kevadest saati jälginud ja analüüsinud koroonaviiruse levikut ning augustis tegi Äripäeva raadio saates „Tööstusuudised eetris“ kokkuvõtte, kuidas sai valitsus hakkama kriisi juhtimisega esimeses laines.

Eesti-Saksa ettevõte Selfdiagnostics arendas koostöös Eesti teadlastega peopesasuuruse ühekordselt kasutatava kiirtesti, millega on igal inimesel võimalik kolmveerand tunniga saada teada, kas ta on nakatunud koroonaviirusega või mitte. Millal see uudne testimisvõimalus võiks jõuda kõigi soovijateni ja kas see uus toode võiks aidata Eestisse luua meditsiiniseadmete tehast, küsime hommikuprogrammis Selfdiagnosticsi juhilt ja omanikult Marko Leheselt.

Äsja ilmus eesti keeles Philip A. Fisheri raamat „Tavalised aktsiad, tavatud kasumid ning teisi tekste“, mis on läbi aegade üks suuremaid investeerimismenukeid. Fisher selgitab oma raamatus 15 põhimõtet, mida investor peaks iga ettevõtte puhul hindama. Neid põhimõtteid kommenteerib hommikuprogrammis LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.

Investeerimisest räägime ka Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga. Nimelt otsustas investor Toomas liituda EstBaniga ehk siseneda idumaailma. Miks selline otsus ja kuidas see võib investor Toomase tegevust mõjutada?

Äripäeva ajakirjaniku Urmas Jaagantiga teeme aga kokkuvõtte esmaspäeval riigikogus toimunust. Saate kuulda, kas rahvaküsitluse eelnõu esimene lugemine viitab peatselt saabuvale valitsuskriisile või mitte.

Rahandusministeerium hakkab uuel aastal analüüsima inkassofirmade tegevust, et selgitada välja, kas oleks vaja selles valdkonnas täiendavaid regulatsioone. Küsime hommikuprogrammis Äripäeva ajakirjanikult Pille Ivaskilt, mis on inkassoturu valukohad ning millele tuleks ministeeriumil oma fookus seada.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates on külas Sportomedica kliiniku juht Egle Masing. Räägime sellest, miks enne treeningutega tegelema hakkamist oleks vajalik teha koormustest. Samuti sellest, et vahel on vigastusest tervenemiseks vaja spordipsühholoogi abi, ja ka sellest, et Sportomedica kliinikus saavad lisaks sportlastele abi ka teised, kellel probleeme liigeste, luude või lihastega.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Kui USAs, Soomes ja muudes arenenud riikides on panipaikade ehk miniladude kasutamine juba aastaid tõusev trend, siis Eestis on neid veel vähe arendatud. Nõudlust nende järele näitab see, et kaasaegsete miniladude üürikuulutusi Eestis eriti ei leia, sest need on valdavalt juba üürnikke täis.

Kinnisvarainvestor Peeter Pärtel selgitab saates, miks miniladu on kriisikindel kinnisvara ja kui palju sellega teenib. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Aeg on teha taas aasta reklaamide kokkuvõte. Võiks arvata, et 2020 oli väga reklaamikasin aasta. Ei olnud.

Saatejuht Uku Nurk koos Dentsu Eesti tegevjuhi Britte Maidra ning Tabasco loovjuhi ja strateegi Oliver Lombiga vaatavad üle 2020. aasta meeldejäävamad reklaamid ja arutavad selle erilise aasta reklaamide üle.

15.00–16.00 „Imeline teadus“. Seekordse saate kaks intervjuud on mõlemad seotud Maaülikooliga.

Natuke vähem kui kuu aega tagasi avati ülikooli juures uus operatsiooniplokk, mille patsientideks on meie lemmikloomad. Uues plokis on neli saali, mis tähendab seda, et ravijärjekord lüheneb oluliselt. Sealsest tööst ja patsientidest räägib Maaülikooli kliinilise veterinaaria õppetooli juhataja Aleksandr Semjonov.

Teiseks teemaks on energeetika. Reedel Maaülikoolis doktoritööd kaitsnud Ottar Tamm analüüsis Eesti jõgede hüdroenergeetilist potentsiaali ning sai kaks ja pool korda suurema numbri, kui seni on aastakümneid kehtivaks peetud – 30 megavati asemel sai Tamm selleks 80 megavatti. Doktoritöös hinnati ka erinevatest mudelitest lähtuvalt seda, millised võiksid olla näiteks kliimamuutuste mõjud Eesti jõgedele ja neis leiduvale vee hulgale.

Lisaks heidetakse pilk detsembrikuise Imelise Teaduse kaanele ja sisse. Saadet juhib Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

