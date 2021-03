Merits: leevenemist võib oodata aprilli lõpus

Restoranid on taas sunnitud kuuks ajaks uksed sulgema, alates neljapäevast on lubatud vaid kaasamüük. Foto: Andras Kralla

Praeguse COVIDi kriisi leevenemist võib oodata kõige varem aprilli lõpus, ütles Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Andres Merits ERRile.

"Koroonaviiruse piirangutega on tavaliselt tehtud kaks viga: need on kehtestatud liiga hilja ja liiga vähe ning teiseks: neid leevendatakse liiga vara ja liiga palju. Minu hinnang on, et aprilli lõpp - mai algus on realistlik aeg (kui olukord hakkab lahenema - toim)," rääkis Merits.

Täpsemalt saab lugeda ERRist.