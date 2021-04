Raadiohommikus: mida peab ettevõtja teadma kapo aastaraamatust?

Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp aastaraamatu tutvustusel, kus selgus, et Eestil on oht saada nii massihävitusrelvade kui ka strateegilise kauba smugeldamise transiitriigiks. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis, mis teadmised peaks Eestis tegutsev ettevõtja kõrva taha panema kaitsepolitsei äsja avalikustatud aastaraamatust. Milliste rahakaasamiste ja rahapaigutustega ettevaatlik tuleb olla? Vestleme sel teemal kapo büroojuhi Harrys Puusepaga.

Hommikuprogrammis selguvad ka konkursi „Parim juht 2021“ finalistid. Nimed ütleb välja ja selgitab konkursi tagamaid Äripäeva ajakirjanik Rivo Sarapik.

Riigikontroll saatis töö- ja terviseministrile kirja, kus tegi rea etteheiteid Eesti vaktsineerimiskavale. Kuulame selgitusi eile riigikogus toimunud arutelult, mis on riigikontrolli etteheited ja riigijuhtide vastused.

Samuti uurime, milline on valitsuse plaan asuda leevendama viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Eramaja omanikul on küttesüsteemide valikuvõimalused suured ning turg on kirju, tunnistab Pelletikeskuse ärijuht Aavo Isak saates. Küttesüsteemi valikul lähtutakse tavaliselt mugavusest, hinnast ja keskkonnasäästust ning Aavo Isak rõhutab, et viimase seisukohalt pelletküttele palju alternatiive pole.

Saates tutvustab Isak pelletkütteks vajaminevaid seadmeid ning räägib viimase põlvkonna süsteemist, kuhu saab integreerida ka teisi kütteliike ning mis sisaldab majakontrollereid.

Saatejuht on Lauri Leet. Saade oli esimest korda eetris eelmise aasta juunis.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas investor Ornella Jõgi, kes kirjutab blogi Hammocks in the Wind. Blogi lugedes leiab sealt investori, kes on keskendunud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ning ei pelga ka optsioonide ostmist. Pooleteise aasta jooksul tõi strateegia talle üle 1000% tootlust ning portfell kerkis kõrghetkel üle 370 000 dollari.

2020. aasta oli Jõgi jaoks tema sõnul nii võimsa kasvuga, et nüüd tundub isegi kahekordne lubatav kasv nadi. Investeerimisvaldkondadest tõi ta välja elektriaotud, kanepisektori, taimetoidu ja kosmosega seotud börsifirmad ning muud läbimurdetehnoloogiad. Miks just need ja kuidas ta portfelli ettevõtteid leiab ja neid analüüsib, saab kuulata saatest.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Arvestades laenupakkujate hulka, võtab laenukontorite läbihelistamine ja nende tingimustega tutvumine meeletult aega. Siinkohal tuleb nii era- kui ärikliendile appi finantsvõrdlusplatvorm Altero.

Eelmisel aastal Eestis lansseeritud ja laenuvõtjatele tasuta kasutamiseks loodud platvormist räägib Altero tegevjuht Taavi Mägi. Kuuleme, milliseid laene võrrelda saab, mida kujutab endast laenude ühendamise teenus, kes on laenupakkujad, kes platvormiga on liitunud, ja kuidas on lood konkurentsiga.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogiasaates räägime ärikiirenditest – kellele ja miks neid vaja on, mis staadiumis ettevõte võiks kiirenditega ühineda ja mida sealt tegelikult saab. Mida erinevates kiirendites enim väärtustatud on, räägivad paljude erinevate kogemustega Gelatexi juht Mari-Ann Meigo Fonseca ja Joosep Henrik Sild idufirmast Calidity.

Miks kiirendit aga üldse tehakse ja mida selle rahastajad ootavad, tutvustab Indrek Kelder Cleantech ForEstist.

Saatejuht on Mart Valner. Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saates on kaks pikemat intervjuud, nagu ikka. Teadusajakirja Nature valdkondlikus väljaandes Communications Biology ilmus eelmisel nädalal artikkel, milles kirjeldatakse uudse pestitsiidi põhimõtet. Tegemist on korraliku läbimurdega. See kahjurimürk on kaheahelalise RNA (dsRNA) preparaat, mis tähendab, et sellega saab sihtida ainult ühte putukaliiki korraga, jättes teised puutumata. Kui praegu kasutatakse putukamürke, mis niidavad maha nii mesilase kui kartulimardika, siis uue geneetilise tõrjevahendiga saab lahti ainult neist putukaist, kellest vaja. Selle kohta käiva uurimustöö juht on Eesti Maaülikooli doktorant Jonathan Willow ja töörühma juht on taimetervise õppetooli professor Eve Veromann. Temaga uues kahjuritõrjevahendi põhimõttest räägimegi.

Teises intervjuus teeme juttu TÜ psühholoogiainstituudi juhata Kariina Laasiga. Laupäeval toimus konverents „Psühholoogid koroonas(t)“, kus räägiti sellest, kuidas eestimaalaste vaimne käsi aasta jooksul, mil oleme pidanud pandeemiaga koos elama, käinud on.

Saatejuht on Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.