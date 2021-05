Hiina hakkab rahvastikukriisi lahendama kolme lapse poliitikaga

Eelmisel aastal sündis Hiinas 12 miljonit last, mis on väikseim arv alates 1961. aastast. Foto: AP/Scanpix

Hiina keskvõim teatas täna, et leevendab senist karmi perekonnapoliitikat ning lubab paaridel saada kuni kolm last, kirjutab Bloomberg. Sellega loodetakse päästa riiki rahvastikukriisist, kus elanikkond vananeb suurel kiirusel.

Tänases teates ei täpsustatud, millal muutus võiks rakenduda. Hiina kehtestas karmi ühe lapse poliitika 1979. aastal, millega loodeti pidurit panna rahvastiku kiirele kasvule. See tõi kaasa aga mure, kus pealetulev põlvkond jäi oluliselt väiksemaks, mis tähendab, et elanikkond on oluliselt vananenud ning riigi ülalpidamine on muutunud üha koormavaks. Seetõttu lubati alates 2016. aastast paaridel kaks last saada, kuid see pole andnud loodetud efekti.