Peaminister Kallas kohtus Blinkeniga: peame kahjuks olema valmis pikaks kriisiks

Peaminister Kaja Kallas kohtus täna Ameerika Ühendriikide välisministri Antony J. Blinkeniga. Foto: Liis Treimann

„Meil tuleb peatada kõikide Venemaa ja ka Valgevene pankade ligipääs rahvusvaheliste maksete süsteemile SWIFT ning piirata ka krüptoraha kasutamist. Oleme sulgenud oma õhuruumi Venemaa lennukitele, järgmise sammuna peame sulgema oma sadamad,” viitas peaminister Kaja Kallas kohtumisel Ameerika Ühendriikide välisministri Antony J. Blinkeniga, mida tuleks veel teha Putini sõjamasina peatamiseks.

Teemaks oli muutunud julgeolekuolukord Euroopas ja vajaduses uue reaalsusega kiiresti kohaneda, vahendab pressiteade. Peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti on oma kaitsekulutusi oluliselt suurendanud ja 2023. aastaks kulutab Eesti kaitsele 2,44% SKTst. Peaminister lisas, et ka NATO-l on vaja meie regiooni julgeoleku kindlustamiseks astuda täiendavaid samme. „Tänasin Ameerika Ühendriike nende kiirete otsuste eest Euroopa julgeoleku kindlustamisel, kuid rõhutasin välisminister Blinkenile, et Balti regioonis tuleb luua püsiv ja tugev NATO kohaolu,“ vahendab teade Kallase sõnu.

