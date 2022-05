Uudised

Raadiohommikus: minevik kohtub olevikuga, on 9. mai

9. mai tähistamine pronkssõduri juures. Foto: Liis Treimann

Kellele meenub 9. maiga seoses sõda, kellele rahu, kellele lõpp, kellele algus, kellele võit ja kellele okupatsioon. Stuudiosse tuleb külla semiootik ja Tallinna Ülikooli professor Daniele Monticelli, kellega räägime sümbolitest ja neile tähenduse andmisest, sümbolite rollist ühiskonna liitjana ja lahutajana: Z-tähest, Georgi lindist, punasest nelgist ja muust.

Teeme ka hommikuse otselülituse pronkssõduri juurde, Kaitseväe kalmistul toimuvast räägib reporter Kristjan Kurg.

Esimest päeva on uues rollis seni majandus- ja kommunkatsiooniministeeriumi kantslerina töötanud Ando Leppiman, kes alates 9. maist on riikliku aktsiaseltsi Eesti Varude Keskus juhatuse esimees. Uurime, mida ja kuidas riigi julgeolekuvarudes hoiakse ning mille seab uus juht ettevõtte prioriteediks. Mõistagi heidame külalise abil ka valgust meedias palju kõneainet pakkunud gaasile ehk LNG-terminali teemale.

Eelmine nädal lõppes börsil suure verelaskmisega, milliseid katsumusi toob algav? Osta või müüa? Kas investor Toomas on ärevil? Turgude järelkaja, soovitusi ja mõtteid vahendab börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Digitaliseerimise sisuline mõte on ettevõtte põhiprotsesside efektiivsemaks muutmine, et säästa aega ning keskenduda tuludele. Bevira digitaliseerimise spetsialist Peeter Holstein räägib saates, mis on digitaliseerimine, millised on selle väljundid, ning toob huvitavaid näiteid eri valdkondadest, muu hulgas ka sellistest, kus on digitaliseerimine teatud asjaolude tõttu seiskunud.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on külas tööandjate keskliidu juht Arto Aas, kes räägib, kuidas on tööandjad viimaste segaste aastate jooksul hakkama saanud, kuidas on sõda probleemide fookust muutnud ja mis saab edasi. Samuti uurime Aasalt, miks on välistööjõu, sõjapõgenike ja paindlikuma tööajaga seotud seadused toppama jäänud ja mis on selle tagajärjed.

Saatejuht on Kristjan Kurg.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Iduettevõtete kiirendi Ajujahi uuest hooajast ning eelnevate aastate osalejate edulugudest räägivad saates Elisa juhatuse liige ja Ajujahi kauaaegne mentor Mailiis Ploomann ja Ajujahi programmijuht Harri Tallinn.

Saadet juhib Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud tänavu märtsis toimunud turunduskonverentsil Password.

Saate esimeses pooles kuulete TalTechi ja University College Londoni innovatsiooni ja avaliku halduse professori Rainer Katteli esinemist. Ta kõneleb demograafilistest trendidest ja rahvastikust. Samuti räägib kliimaõiglusest ja -probleemide mõjust, ootustest linnaruumi osas ja digimajandusest.

Saate teises pooles kuulete Elisa Eesti erakliendiüksuse juhi Mailiis Ploomanni esinemist. Ta räägib sellest, milline võib klienditeenindus välja näha aastal 2030, ning kõnelebki automatiseerimisest, inimtöö lisandväärtuse kasvatamises ja muutuvast tööjõuturust. Modereeris Mihkel Raud.

