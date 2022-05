FSB andmed: venelaste liikumine Eestisse on hüppeliselt kasvanud

Venemaal on piirivalve FSB kontrolli all. Foto: Raul Mee

Selle aasta esimesel kolmel kuul on Venemaalt lahkunud enam kui 3,8 miljonit inimest, kirjutab The Moscow Times.

Väljaanne viitab Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse FSB andmetele, kelle kontrolli all on ka idanaabri piirivalve. Esimeses kvartalis on erinevatel põhjustel liikunud Venemaalt välismaale ligi 3,9 miljonit venelast ning enim on nad läinud endistesse Nõukogude Liidu riikidesse.

