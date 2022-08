Uudised

Äripäev

15. august kell 14:19 Jaga lugu:







Raadiohommikus: mida Eesti esivastuluurajalt RMK juhina oodatakse?

Hommikuprogrammis tuleb juttu uuest RMK juhist Mikk Marranist. Foto: Raul Mee

Esmaspäev tõi üllatava uudise, et Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis asutuse uueks juhiks välisluureameti juhi Mikk Marrani, kellega asuti läbirääkimistesse. Miks niisugune valik ning mida Marranilt oodatakse, seda uurime Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis RMK nõukogu esimehelt Randel Läntsilt.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ja rattaentusiast Tõnis Savi tulevad stuudiosse selleks, et arutleda sel nädalal peetava linnaruumifestivali eel nn tulevikutänava lahenduste üle. Milliseid võimalusi saaks Tallinnas rohkem pruukida või esiotsa üldse kasutusele võtta?

Idufirma Grenpay pakub inimestele võimalust muuta oma ostud süsinikuneutraalseks. Kõigest räägib lähemalt ettevõtte üks asutajaid Raivo Videvik.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga vestleme kahest prindisoojast konkurentsiraportist: programmeerimise ja kullerteenuste valdkonna omast.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Sel korral on külas LHV vanemmaakler Nelli Janson ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas, kellega arutatakse USA ettevõtete teise kvartali tulemuste üle ning räägitakse, kus nähakse tulevikus head võimalust investeeringuks. Samuti vaadatakse, mis täna turul toimub ja mida turud ootavad septembrikuiseks USA keskpanga intressimäära otsuseks. Lisaks räägivad eksperdid, mis toimub Hiina börsidel ja kuidas sealne kinnisvarasektor on kuristiku äärel ning mil moel see läänemaailma mõjutada võib.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Kuidas järjekordsest tehingust mitte ilma jääda? Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja juhtimiskonsultant Andres Kiviselg on puhkuselt tagasi ja võtavad saates ette ühe juhtimis- ning ühe müügialase teema. Huvitavad müügi- ja juhtimisalased mõtteid juba saates endas!

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Kui palju on muutunud tarbijate käitumine viimastel aastatel?

Saade keskendub trendimuutustele turunduses ja tarbijakäitumises. Sellel teemal arutlevad saates Kantar Emori ärisuuna juht Aivar Voog ja saatejuht Keit Ausner Äripäevast.

Saates tuleb juttu uuringu tulemuste tõlgendamisest, meediatarbimisest, brändidest ja nende tuntusest, keskkonnasäästlikest toodetest, turismisektorist ja e-kaubandusest ning selle mõjust.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Kuigi munade hind on poodides tõusuteel, ei rahulda see munatootjaid, sest muna hind on olnud aastaid tasuvuse piiril. Samas vajavad euronõuetest tingitud muutused suuri investeeringuid. Kuidas jõuda nendega 2025. aastaks vastavusse, on juba iseasi. Kui nüüd tuua pildile tohtu konkurentsisurve välismaiste odavate munade näol, on linnukasvatussektoril ees küsimus: „Kuidas välja rabeleda?“ Saates räägivad Kehtna Mõis OÜ juhatuse esimees Siim Riisenberg ja Dava Foods Estonia juhatuse liige Vladimir Sapožnin.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit