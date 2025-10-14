Soome puidukontsern tõmbab Eesti saeveski tegevust koomale

Eestiski tegutseva metsakontserni Stora Enso kasumlikkus jäi neljandas kvartalis väiksemaks, kui analüütikud olid oodanud, kirjutas Rootsi ärileht Dagens Industri. Ettevõtte aktsia hind kukkus täna üle 4 protsendi.
Mullu tugevat langust kogenud Eesti metsa- ja puidutööstus astus käesoleva aasta esimeses kvartalis ettevaatliku, ent märgatava sammu taastumise suunas. Optimism on siiski habras, kirjutab advokaadibüroo Triniti partner Karin Oras.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.