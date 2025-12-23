Elektritootjad kurdavad Lätti ekspordi piiramise pärast

Elering ja Läti süsteemioperaator alustavad neljanda riikidevahelise elektriühenduse Läänemere osa rajamise uuringuid, ühenduse kavandatav võimsus on 1000 megavatti. Uuringud lähevad maksma veerand miljonit eurot.
Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteem sünkroniseeriti pühapäeval kell 14.05 edukalt Mandri-Euroopa sünkroonalaga. Selleks lülitati Leedu ja Poola vaheline elektriühendus LitPol Link tööle vahelduvvoolul.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.