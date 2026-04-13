Naftaterminali ja selle endise juhi kahtlustus lõppes rahatrahviga
Prokuratuur kahtlustas naftaterminali Liwathon E.O.S. endist kommertsjuhti Boris Akulenkot selles, et ta aitas kütusefirmat NT Bunkering sanktsioonide rikkumises. Kahtlustustuse sai ka Liwathon ettevõttena.
Juunis sanktsioonide rikkumise kahtlusega läbi otsitud suur punkerdamisfirma NT Bunkering AS peatab äritegevuse, sest piirangud Venemaa ja Valgevenega äri tegemisel on muutnud juhi sõnul töö võimatuks.
Lause “vähem möla, pikem samm” iseloomustab hästi Baltic Maritime Logistics Groupi (BMLG) omanike äritegemist ja suhtlust avalikkusega. Seda silmapaistva kasumiga kontserni veavad Eesti ühed suuremad dividendivõtjad.
Urmas Reinsalu avalikustatud nimekirja tõttu rambivalgusesse sattunud 28 ettevõtet on nüüd sunnitud õigustama, mis äri on neil sõja ajal Venemaaga ajada. Juhtide ja omanike selgitused on aga sama eriilmelised kui firmad ise.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?