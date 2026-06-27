Piiri sulgemine sõidukitele tekitas uue ärisuuna. “Puhas auto, WiFi, vesi, salvrätid”

Sellest ajast kui piir Narvas autodele ja bussidele kinni läks, on õitsele puhkenud terve teistlaadi tegevusharu – transfeer sadamast või lennujaamast Eesti–Vene piirile, kuhu teiselt poolt auto vastu tuleb.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas on Narva piiri sulgemine autodele loonud uue äri ja kes selle pealt enim teenib;

milliste skeemidega korraldatakse reisijate teekond Eesti ja Venemaa vahel ning kui palju see tegelikult maksab;