Raadiohitid: tudengist investorid, Arco Vara juht ja kogemustega automüüjad

Äripäeva raadio nädala kuulatuimate saadete seas olid podcast’id investeerimisest, autode müügist, kinnisvarast ja juhtide läbipõlemisest.
- Arco Vara juhi Rait Riimi intervjuu oli nädala järelkuulatuimate saadete seas.
- Foto: Andras Kralla
20 000 eurot haldavad tudengid Tallinna börsile ei kipu: USA aktsiatest on rohkem õppida
“Investor Toomase tunnis” olid külas TalTechi Tudengifondi finantsjuht Alver Järv ja investeeringute juht Henrik Urbanik, kellega räägiti sellest, mis tunne on hallata päris raha päris turul ajal, mil ülikooliõpingud alles käivad.
Tudengifond opereerib ligi 20 000 euro suuruse portfelliga ning saates avati, kuidas üliõpilastest investoritest koosnev meeskond otsuseid langetab, kuidas jaguneb vastutus ja milliste põhimõtete järgi raha paigutatakse.
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Arco Vara uus juht: kui pole kasumit, siis ei saa ka maksta dividendi
Arco Vara tsükliline tegevus on viinud börsifirma olukorda, kus kasumi kadumise tõttu ei maksa ettevõte dividendi, kuid eesmärk on tsüklilisus kaotada, ütles börsifirma juht Rait Riim.
Tänavu kevadel Arco Vara eesotsa asunud Rait Riim rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema kui tegevjuhi esimene väljakutse on kasvatada ettevõte nii palju suuremaks, et pidevalt oleks mõni arendus töös ja kaoks senine tsükliline tegevus.
Kuidas kaks Raivot juhuslikult kõige popimat autot müüma hakkasid
“Autojuttude” saates oli jutt Amservist ning selle omanikest Raivo Aavistost ja Raivo Kütist. Kolmapäeval avas Amserv Tallinna lennujaama lähistel uue autokeskuse, mis on ettevõtte peremeeste teada nii Baltikumi kui ka Põhjamaade suurim.
Lisaks Amservi sünniloole rääkisid Raivo Kütt ja Raivo Aavisto kauboikapitalismi aastatest, mil mõlemad neist kandsid relva. Samuti autoäris tehtud otsustavatest valikutest ja läbitud kriisidest, Toyota müüja argipäevast ja uuest keskusest.
Läbipõletav töö viib produktiivsuse. “Surnuaed on asendamatuid inimesi täis”
“Surnuaed on asendamatuid inimesi täis, nagu me teame, et küll leitakse sinu asemele keegi teine, kui sina oma tervise metsa keerad,” tõdes üldarst Ann Leen Mahhov saates “Kuum tool”. Mahhov on läbi teinud idufirma asutamise teekonna ning koolitab inimesi läbipõlemist ennetama.
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Mahhov on algatanud ka jätkusuutlike ettevõtjate kogukonna, kus saavad kokku ettevõtjad, kes otsivad, samamoodi nagu tema, viise, kuidas ehitada üles ettevõtet jätkusuutlikult ning ei ohverda seda tehes oma tervist.
Arstitöös on Mahhov märganud ka, et juhid kuritarvitavad antidepressante.
Investeerimismängu võitja avaldas võidu retsepti
Tänavuse Äripäeva ja SEB investeerimismängu võitja Martin Nerman rääkis lähemalt, millised valikud ja tegevused tõid talle edu.
Martin Nerman tunnistas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tänavuse mängu võiduks oli kindlasti abi Inteli aktsia hinna tõusust.
Samuti ütles Nerman välja, kuidas ta investeerib enda päris raha ning mis plaan on võidurahaga.
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