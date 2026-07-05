Raadiohitid: tudengist investorid, Arco Vara juht ja kogemustega automüüjad

Arco Vara uus juht: kui pole kasumit, siis ei saa ka maksta dividendi

Arco Vara tsükliline tegevus on viinud börsifirma olukorda, kus kasumi kadumise tõttu ei maksa ettevõte dividendi, kuid eesmärk on tsüklilisus kaotada, ütles börsifirma juht Rait Riim.

Tänavu kevadel Arco Vara eesotsa asunud Rait Riim rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema kui tegevjuhi esimene väljakutse on kasvatada ettevõte nii palju suuremaks, et pidevalt oleks mõni arendus töös ja kaoks senine tsükliline tegevus.

Kuidas kaks Raivot juhuslikult kõige popimat autot müüma hakkasid

“Autojuttude” saates oli jutt Amservist ning selle omanikest Raivo Aavistost ja Raivo Kütist. Kolmapäeval avas Amserv Tallinna lennujaama lähistel uue autokeskuse, mis on ettevõtte peremeeste teada nii Baltikumi kui ka Põhjamaade suurim.

Lisaks Amservi sünniloole rääkisid Raivo Kütt ja Raivo Aavisto kauboikapitalismi aastatest, mil mõlemad neist kandsid relva. Samuti autoäris tehtud otsustavatest valikutest ja läbitud kriisidest, Toyota müüja argipäevast ja uuest keskusest.

Läbipõletav töö viib produktiivsuse. “Surnuaed on asendamatuid inimesi täis”

“Surnuaed on asendamatuid inimesi täis, nagu me teame, et küll leitakse sinu asemele keegi teine, kui sina oma tervise metsa keerad,” tõdes üldarst Ann Leen Mahhov saates “Kuum tool”. Mahhov on läbi teinud idufirma asutamise teekonna ning koolitab inimesi läbipõlemist ennetama.