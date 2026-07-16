Rakvere vald ähvardab maapõueseaduse riigikohtusse viia

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak leidis pärast kohtumist Eesti Geoloogiateenistuse juhtidega, et maapõueseadust on vaja muuta. Kuna geoloogiateenistuse seisukohad on jätkuvalt jäigad, ei välistanud vallavanem viimase õlekõrrena ka riigikohtusse pöördumist.

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kuidas kommenteeris vallavanem Maido Nõlvak võimalust viia vaidlus viimase sammuna riigikohtusse;