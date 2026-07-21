USA lubas kehtestada Kanada kaupadele 50% tariifid

USA ülemkohtu otsus Donald Trumpi tariifid tühistada paiskas reede õhtul USA kaubanduspoliitika kaosesse: valitsus peab ettevõtjatele tagastama kuni 170 miljardit dollarit, samal ajal kui Trump kehtestas kiiresti uued tollid. Edasi ootab ees pikk juriidiline vaidlus.
A-energiaklass ei tähenda üksnes väiksemat energiakulu, vaid komplektset lahenduste tervikut, mis algab krundi, hoone ja tootmise asukoha analüüsist ning ulatub rohelise päikeseenergia tootmiseni, logistika optimeerimiseni, haljastuse rajamiseni, pinnase taaskasutuse ja nutika hooneautomaatikani ning ümbruskonna majanduse ja sotsiaalse keskkonna integreerimiseni tööstushoonega.