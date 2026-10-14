Kindlustusmaakler Cachet kaasas 4,5 miljonit. “Loomulikult kasvatasime väärtust”

Kindlustusmaaklerid kirjutasid valitsusele, et kindlustusfirmade osalusega liikluskindlustuse fondi juhitakse huvide konfliktis ja sõidukiomanikelt kogutava sundkindlustuse summadega mängitakse oma kasuks seal, kus ei tohiks.
Kui kaks aastat tagasi polnud Eesti idufirmade müügis praktiliselt mingit liikumist, siis nüüd on isegi väiksemaid exit’eid päris palju töös, rääkis riskikapitalifondi Specialist.VC asutajapartner Riivo Anton saates „Kuum tool“.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?