Samal ajal kui käis vaidlus selle üle, kes peaks Euroopat esindama USA vahendatud Venemaa ja Ukraina kõnelustel, kutsus Soome president Alexander Stubb Euroopa juhte üles alustama Venemaa presidendiga otsesuhtlust.
Venemaa nõuab Soomelt NATOst lahkumist, Baltikumilt aga NATO baaside “keelamist”, vahendas Soome YLE Saksa ajalehte Bild. Ettepaneku kohaselt jääksid Venemaa kätte kõik praegu okupeeritud Ukraina alad ja ta saaks kogu Donbassi piirkonna.
Lindströmi võtmekliendijuht Kätlin Lehemets aitab ettevõtetel tööriiete ja teiste tekstiiliteenustega seotud vajadusi tervikuna lahendada. Ligi kümne aasta jooksul on ta näinud väga erinevaid tööriidelahendusi ning teab hästi, mida nende valikul kiputakse alahindama ja mille kohta töötajad kõige sagedamini küsimusi esitavad.