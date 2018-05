Ainult tellijale

Andres Herkeli loogika lonkab

Eliisa Matsalu 17. mai 2018, 13:16

Vabaerakonna juhi Andres Herkeli sõnul on kolm põhjust, miks on Vabaerakonna reiting langenud alla igasuguse arvestuse. Paraku tundub, et Herkeli loogika ei pea paika, kirjutab ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Esiteks mõjus Herkeli sõnul Vabaerakonnale halvasti Artur Talviku parteijuhtimise aegu võetud liigne protestimeelne suund. See on tõsi – Vabaerakond kaotas populaarsust just Talviku ajal, langedes Herkeli juhitud ajaga võrreldes umbes poole võrra. Samas oli just protestimeelsus see, mis Vabaerakonna üldse riigikokku viis. 2014. aastal loodud erakond tuli areenile lubadustega, et nemad on uus ja õiglane võim, kes ajab asju õigesti. Uue poliitilise jõu janud järele ja protest ühtede ja samade nägude ja tegude vastu olid peamised põhjused, miks 2015. aasta riigikogu valimiste eel Äripäev juhtkirjas just Vabaerakonda valida soovitas.