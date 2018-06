Trumpi käitumine sunnib muretsema

Ainult tellijale

18. juuni 2018, 07:00

Ameerika Ühendriikide presidendi välispoliitilised käigud on muutunud järjest veidramateks ning see paneb NATO tippkohtumise eel muret tundma, kirjutab Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

USA president Donald Trump armastab maailma asju ajada omal kombel. G7 tippkohtumine päädis tüliga USA ja ülejäänud tööstusriikide, eriti Kanada, vahel. Singapuri kohtumine Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga päädis lubadusega muuta Korea poolsaar tuumavabaks, aga kogu kohtumist jäi varjutama senistest liitlastest Jaapanist ja Lõuna-Koreast möödavaatamine. Iseäranis kurjakuulutav oli Trumpi teade, et ühiseid sõjalised manöövrid Lõuna-Koreaga jäävad ära.

Mis edasi? Tulemas on NATO tippkohtumine, aga ka võimalik kohtumine Vene presidendi Vladimir Putiniga. Oma väidetavate Vene-sidemete pärast on USAs uurimise all terve trobikond Trumpi lähedal seotud isikuid, missugune fakt pole takistanud aga USA riigipeal rääkimast, et Krimmis toimunu oli kaua aega tagasi. Veelgi räigema paljastusega esines meediakanal Buzzfeed, kelle järgi olevat Trump diplomaatidele rääkinud, et Krimm kuulub Venemaale, sest seal kõneletakse vene keelt. Ei pea vist väga palju mõtlema, missuguseid maid ja rahvaid saab veel selle väite alla liigitada. Narva Venemaale?