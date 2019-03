Mitte „miks ei saa“, vaid „kuidas saab”

Tänapäeva juht peab oskama kuulata ja suunata ning töötajal enesearengu kaudu ise vastusteni jõuda. Aga kui on vaja tulekahju kustutada, tuleb tal suuta kiirelt tegutseda ja oma kogemusi jagada, kirjutab Elisa Eesti telemüügi valdkonna juht Ülle Liblikas.

Ülle Liblikas Foto: Elisa

Elame põneval ajal, kui tööturg on mitmekesisem kui ei kunagi varem. On neid, kellele on jätkuvalt tuttav autokraatlik juhtimine. Ja neid, kes ootavad juhist toetajat ja suunajat. Inimesed on erinevad, nende soovid veel erinevamad. Praegu taas aktuaalne tammsaarelik mõiste töö olemusest on aja jooksul saanud hoopis teistsuguse tähenduse.