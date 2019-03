Kuidas Soome turistid leiaksid taas tee Eestisse?

Suhtugem ka soomlasse nagu omainimesse, kel küll juba on Eesti kohta teadmisi ja muljeid, aga on ka soovi veel rohkem avastada, kirjutab EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

Margus Sameli. Foto: Eiko Kink

Paneks kõik teenindajad kogu aeg naeratama ja kõik eestlased perfektset soome keelt rääkima ja soomlased veedakski juba iga nädalavahetuse Tallinnas? Vaevalt, et keegi nii lihtsustatult mõtleb. Soomlaste hulga langust seostatakse tihti ka Soomest puuduva turismiesindajaga. Kuid ka see pole põhjus. Kasvas ja kahanes soomlaste reisimine ju ka siis, kui Soome suunal töötas mitu turismiesindajat. Tõusnud hinnadki pole languse põhjus. Soomlaste Eestisse jäetud turismitulu suurenes mullu turistide arvu vähenemisele vaatamata ja see näitab, et külastajad peavad turismiteenuste sisu hinna vääriliseks.