Vootele Päi: “pragmaatiline tasakaalukus” jätab Euroopa teiste suurjõudude lükata-tõugata
Millise Euroopa me järgmisele põlvkonnale pärandame: kas puntratantsus suurtest sõltuvad vasallriigid või geopoliitilise põhimängija, küsib Tehnopoli kaitse- ja kaksikkasutuse valdkonnajuht Vootele Päi.
Trump: täielik ligipääs, ilma ajalise piirangu või maksumuseta
Vestlus USA presidendi Donald Trumpi ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel keskendus üldisele julgeolekuolukorrale ega puudutanud territoriaalse suveräänsuse või USA sõjalise kohalolu suurendamist Gröönimaal.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.