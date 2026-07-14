Majutusettevõtja: klassikaline hotelliäri enam ei toimi

Hotelli- ja üüriäri piirid hägustuvad, sest uues turuolukorras ei pruugi isegi täismaja klassikalist hotelli aidata, kirjutab majutusettevõtte Larsen asutaja Janek Busch.
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artiklit lugedes teada:
- miks Janek Busch leiab, et klassikaline hotellimudel ei sobi enam tänase turu ettearvamatu nõudlusega;
- kuidas võivad viimase hetke broneeringud ja tühistamised majutusettevõtte kasumlikkuse kiiresti löögi alla seada;