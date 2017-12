USA pühademüük teeb rekordeid

Kaspar Allik 28. detsember 2017, 12:45

Pühadeagne müük ähvardab USAs rekordeid purustada, kirjutab Reuters.

Pühadeaegne müük on jaekaubanduses olulise kaaluga ning võib anda kuni 40 protsenti aastasest müügist. Selleaastane pühademüük on toonud rekordkoguses oste nii internetipoodidest kui ka füüsilistest poodidest, ületades 800 miljardi dollari piiri.

Panused on kõrged ettevõtetele, kes on Amazoniga konkurentsis püsimiseks julgelt tehnoloogiasse ning tasuta kullerteenusesse investeerinud.

RetailNexti analüütiku sõnul näitavad esialgsed numbrid, et müük ületab eelmise aasta sama perioodi müüki suuremalt kui esialgu prognoositud 3,8 protsenti.

Kullerteenuseid pakkuvad firmad on kasvavast turust kasu lõiganud, kuid on ühtlasi pidanud investeerima miljardeid, et saada hakkama e-kaubanduse kasvuga.

Eraisikutele üksikute pakkide kohaletoimetamine on vähekasumlik äri, rohkem teenib äridele hulgi kohale viies.

Maailma suurim kullerfirma United Parcel Service, andis teada, et tagastab detsembris poodidesse rohkem kui miljon pakki päevas.

FedEx kogeb samuti rekordilist hooaega, kuid keeldus numbreid avaldamast. Ettevõtte turundusjuhi sõnul tagastatakse umbes 15 protsenti kõigist ostudest, rõivaste puhul umbes 30 protsenti.

Analüütikafirmad avaldavad müügitulemused jaanuaris.