Suur pidu Wall Streetil paneb muretsema

Suur pidu Wall Streetil peaks globaalsetele investoritele palju muret tekitama, ütles investeerimisfirma MBMG kaasjuht Paul Gambles, vahendab CNBC.

Tõsi, maailmamajandus on ju väga heas seisus ning kasv kiireneb. Miks me peaksime siis aktsiaturu pärast muretsema? Tõus on ju suuresti õigustatud ning meil on niinimetatud kuldkihara (goldilocks) seis. Gambles vaidleb aga vastu.

„Esimesed kolm versiooni kuldkiharast olid sellised, et kuldkiharat tabas tegelikult kohutav surm. Me arvame, et see võib aktsiaturgudel uuesti juhtuda.“

Globaalne majanduskasv on tippu jõudmas

Gamble ütles, et globaalne majanduskasv oli 2017. aastal juba nõnda kiire, et tipp võib vabalt lähedal olla ning „õhu väljalaskmine“ ei pruugi olla kaugel. Ta lisas, et majanduskasv oli enne eelmisi kriise sarnasel tasemel ja selle tõttu on riskid investorite jaoks „eksponentsiaalselt“ kasvanud.

Dow Jonesi indeks tõusis neljapäeval 152 punkti, 25 075 punktini ning samal päeval ületati esmakordselt 25 000 punkti tase. Ka Standard & Poor’s 500 ja Nasdaqi indeksid jõudsid uute rekorditeni.

Eelmisel aastal toetasid aktsiaturgude tõusu globaalse majanduskasvu kiirenemine ja investorite optimism, et Ühendriikide maksukärped ja regulatsioonide vähendamine peaks aktsiate tagasioste ja dividende suurendama. Analüütikud ütlevad, et aktsiaid toetab ka madalate intressimäärade keskkond.

Trump: ootame 30 000 punkti taset

Dow uue rekordi eest võttis osa aust omale ka USA president Donald Trump. „Ma arvan, et minu uus number on 30 000,“ ütles ta reporteritele. „Oli inimesi, kes ütlesid, et Dow indeks ei jõua kahe minu ametiaja (kaheksa aasta jooksul) 25 000 punktini. See on seal juba 11 kuuga.“

Trump on oma presidentuuri ajal pidevalt aktsiaturgudest rääkinud ning rõhutanud enda mõju. Eelmised presidendid turgudest niimodi rääkinud ei ole. Viimase aasta jooksul on Trump teinud Twitteris aktsiaturgude kohta 50 postitust.

„Dow purustas just 25 000 punkti taseme. Palju õnne! Vähendame ka edaspidi üleliigseid regulatsioone,“ kirjutas Trump neljapäeval Twitteris.

Huvitav on asjaolu, et presidendivalimiste kampaania ajal kutsus Trump aktsiaturgu „suureks paksuks mulliks“ ning selles pidavat süüdi olema nii Barack Obama kui ka Föderaalreserv. Nüüd on Trump oma meelt muutnud ning tõusev aktsiaturg iseloomustab tema jaoks hoopis USA majanduse tugevust.