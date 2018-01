Bitcoini võib tänavu kerkida 100 000 dollarini

Analüütik, kes ennustas möödunud aastal bitcoini võimsat hinnarallit õigesti ette, usub nüüd, et hind kerkib suisa kuuekohaliseks.

Saxo Banki analüütik Kay Van-Petersen lisas, et bitcoini edu harjal võivad ka teised krüptorahad võimsalt tõusta. Van-Petersen ütles 2016. aasta detsembris, et bitcoini hind kerkib aasta pärast 2000 dollarini. Toona liikus krüptomündi hind 900 dollari ringis.

Nüüd ütles Van-Petersen, et bitcoin võib lõpetada 2018. aastal 50 000 ja 100 000 dollari vahepeal.

Analüütiku sõnul on bitcoin kukkunud juba piisavalt ning tema analüüsi kohaselt järgneb igale mõõnale tõus. Ta lisas, et õigupoolest ongi krüptomündile saanud kombeks, et kui ta kukub teatud tasemeni, hakkab ta taas kibekiiresti tõusma, kusjuures iga tõus on suurem kui eelmine.

Van-Petersen on lisaks bitcoinile optimistlik ka ethereumi suhtes. Viimane peaks tema sõnul kasvama tänavu isegi rohkem kui krüptorahade kuningas bitcoin. Van-Petersen selgitas, et ethereumi loojad on jätnud endast ühtse tiimi mulje, kes jälgib krüptoraha arengut väga hoolikalt. Analüütikute sõnul lisab see usaldusväärsust ning niigi volatiilsete krüptorahade valdkonnas paistab see eeskujulikuna silma.

Bitcoini hind kukkus täna viimase kuue nädala põhja ning liigub praegu alla 12 000 dollari taseme. Põhjuseks on endiselt Lõuna-Korea potentsiaalne plaan sulgeda üks kauplemisplatvorme.