Dollar kukub USA valitsuse seiskumise toel edasi

Psühholoogiliselt tähtis piir

Mitmed analüütikud on varasemalt öelnud, et 10aastaste võlakirjade puhul on 2,6 protsendi tase psühholoogiliselt määrava tähtsusega. Võlakirjade tootluse kasv peegeldab ka investorite muret maailmamajanduse tugevnemise jätkumise ja inflatsiooni kiirenemise pärast. Inflatsiooniootused tõusid neljapäeval 2,09 protsendini, mis on kolme aasta kõrgeim tase.

Võlakirjaturgude guruks tituleeritud Bill Gross ütles umbes aasta tagasi, et tähtis tase, mida 10aastaste võlakirjade puhul jälgida, on 2,6 protsenti. Kui intressid tõusevad sellest tasemest kõrgemale, siis peaks algama karuturg (langev turg). See tase peaks tekitama müügilaine, mis tähendab, et USA riigivõlakirjadest loobub järjest rohkem investoreid.

„Hoidke 2,6protsendi tasemel silm peal. See on tähtsam kui Dow Jonesi 20 000 punkti ületamine. Palju tähtsam kui 60 dollarine naftahind. Palju tähtsam kui euro ja dollari jõudmine võrdsele tasemele. See on intressitasemete ja aktsiaturgude jaoks väga tähtis,“ kirjutas Gross toona.

Dollarite ostujõud langeb

Tööturul on küllaltki kitsas, kodukulud on kasvanud ning Föderaalreserv on andnud märku, et inflatsioon võib peagi tagasi olla. Tugev hinnasurve vähendab võlakirjade väärtust, sest nendega seotud rahavoo (dollarite) ostujõud langeb.

„Majandus on väga tugevas seisus ja selleks, et kasvu mõjutada, peaks valitsuse seisak kestma väga pikalt. Tavaliselt on sellistesse sündmustesse suhtunud turud külmalt,“ ütles Wells Fargo investeerimisinstituudi analüütik Craig Holke.

„See on seotud ka tsükilise survega võlakirjaturul, eriti praegu, mil aktsiaturgudel ja majanduses on peadpööritav optimism,“ ütles investeerimisfirma Gluskin Sheffi peaökonomist David Rosenberg.