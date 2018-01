Purunes veebibuumi ajal saavutatud tehingurekord

Ainult tellijale

Jaanuar tuleb ühinemis- ja ülevõtmistehingute poolest maailmas aktiivseim kuu alates nullindate alguse veebibuumist.

Aasta esimesel kuul on ühinemis- ja ülevõtmistehinguid (M&A) tehtud juba 273 miljardi dollari eest ning see on kõige töömahukam jaanuarikuu alates veebibuumi tippajast 2000. aastal, vahendas Financial Times Dealogicu andmeid.

Ekspertide kinnitusel on tehingutelaviini toetanud osaliselt USA maksureform, mis langetas ettevõtete tulumaksu põhimäära 21 protsendile ning võimaldas USA firmadel tuua välisriiikides hoitav raha madalama maksumääraga tagasi koduriiki, märkis Financial Times.

„Ehkki paljud jaanuarikuu tehingud on olnud töös mitu kuud, pakkus maksureform ostjatele täiendavat veendumust maksta hinda, mis on tehingu lukku löömiseks vajalik;“ ütles JPMorgan Chase’i ülemaailmse M&A valdkonna kaasjuht Chris Ventresca majanduslehele.

Uued raha tagasi kodumaale toomise reeglid on tema sõnul ka vähendanud rahastuskulusid ning suurte rahas tehtavate ülevõtmistehingute sooritusriski.

Turg on elavnenud ka Ühendkuningriigis. Näiteks on börsil noteeritud investeerimisfirma Melrose Industries teinud 7,4 miljoni naela suuruse vaenuliku ülevõtmispakkumise GKNile, samas kui äriinfofirma Informa nõustus konkurendi UBMi 4,3 miljardi naela eest üle võtma.

„Koostisosad on olnud paigas ning nüüd, kui USA maksureform on selge, on see veelgi enam nõnda. Ettevõtted otsivad võimalusi elavdada kasvu, niisiis pole mingi üllatus, et aasta on alanud tugevalt,“ ütles Credit Suisse’i Euroopa M&A valdkonna juht Cathal Deasy.