USA-Hiina tariifisõjas kaotavad BMW ja Mercedes

Hiina ähvardab USA autotootjaid 25protsendilise tariifiga, millel oleks kõige suurem mõju hoopis BMW-le ja Daimlerile, ütlevad Evercore ISI analüütikud.

„See on oma olemuselt Saksamaa lõunaosa autodele suunatud maks, eriti suur mõju on BMW-le ja Mercedese sportmaasturitele. Suures osas ehitatakse need autod USAs ja eksporditakse Hiinasse,“ ütles Evercore’i analüütik Arndt Ellinghorst.

Otsus mõjutaks märkimisväärselt ka Teslat, aga teised USA autotootjad on suurema osa tootmisest juba Hiinasse viinud, seega eksporditakse sinna vähem. Volkswagen toodab samuti Hiinas müüdud autod kohapeal.

BMW aga, millel on tehas USAs Lõuna-Carolinas, ning Mercedeste tootja Daimler ekspordivad USAst Hiinasse sellel aastal üle 100 000 auto. Mahult on see peaaegu 7 miljardit dollarit, selgub Evercore’i hinnangutest.

„See on väga hea näide sellest, millised on läbimõtlemata kaubandussõja tagajärjed,“ kirjutas Ellinghorst. „Globaalne kaubandus, eriti autotööstuses, on süsteem, mis on kujunenud välja aastakümneid. Selle rikkumine võib omada suurt negatiivset mõju.“