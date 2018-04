Bezos avalikustas maksvate klientide arvu

Amazoni tegevjuht avalikustas iga-aastase aktsionäride kirja, kust selgub, et Amazonil on üle 100 miljoni teenuste eest maksva kliendi, vahendab CNBC.

Kirjas rõhutas Bezos, et ärijuhtimisel peavad olema väga kõrged standardid, mis omakorda võimaldab tarbijate aina kasvavate ootustega toime tulla.

„Kuidas olla tarbijate pidevalt suurenevatest ootustest eespool? Ei ole üht kindlat viisi, kuidas seda teha. See on paljude asjade kombinatsioon. Aga kõrged standardid (laialt kehtestatud ja lähevad ka detailidesse) on kindlasti suur osa sellest,“ kirjutas Bezos.

Ta avalikustas, et Amazon Prime'i teenust kasutab maailmas enam kui 100 miljonit inimest. Ainuüksi 2017. aastal lisandus Prime’ile rekordkogus kliente. Maksvatele klientidele saadeti kokku viis miljardit ühikut kaupu.

Amazon müüs eelmisel aastal ka rekordkoguse seadmeid – kliendid ostsid „kümneid miljoneid“ Echo seadmeid, kirjutas Bezos.