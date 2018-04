Gazprom keeras gaasikraanid valla

Külm talv on suutnud Austria ning Hollandi gaasivarud pea nulli viia, mistõttu on riigid importimas suurel hulgal Vene gaasi.

Gazpromi üks juhtivfiguure Alexander Medvedjev ütles Bloombergile Berliinis antud intervjuus, et praegu tarnib ettevõte umbes 580 miljonit kuupmeetrit gaasi päevas. Tegu on mahuga, mida Gazprom müüb reeglina talvel.

Medvedjev märkis, et nõudlust aitab suurendada ka majanduskasv ning asjaolu, et kütmiseks kasutatakse gaasi üpris suurel määral.

“Kuna gaasivarud on ajalooliselt madalad, tähendab see, et suvine gaasinõudlus jääb talvise nõudluse tasemele,” kommenteeris Medvedjev ning lisas, et hinna poolest on konkurentidel Gazpromi pakutavale raske vastu saada. Euroopas oleks Gazpromi suurimaks konkurendiks Norra, kelle gaasitarned, tõsi küll, on kukkunud sel kuul 7%.

Veeldatud maagaasi müük on samuti tõusu näitamas ning nõudluse kasvu on näha eriti Aasias, teatas ettevõte.