Obama sõlmis Netflixiga lepingu

USA endine president Barack Obama ja tema abikaasa Michelle Obama sõlmisid Netflixiga mitmeaastase lepingu, vahendas Reuters.

Ettevõtte Higher Ground Productions alt saavad Obamad toota sarju, dokumentaale ja täispikki filme, et pöörata tähelepanu nendele teemadele, mis olid presidendile olulised tema ametiajal, teatas Netflix. Samas on Obama kinnitanud, et ta ei kavatse voogedastusplatvormi kasutada Trumpi või konservatiivide vastu kampaania tegemiseks.

Häälekamad konservatiivid on juba ähvardanud uudise pärast Netflixi kasutamisest loobuda.

Netflixi aktsia kerkis eile 2,4%.