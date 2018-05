Šveits paneb radikaalse rahaidee rahvahääletusele

Ainult tellijale

Plaan, mis Alpides küpseb, pööraks pea peale kogu pangandussüsteemi, nii nagu me teda praegu tunneme. Šveits paneb järgmisel kuul rahvahääletusele plaani, mis keelaks tavapankadel õhust raha tegemise.

Kui šveitslaste initsiatiiv läbi läheb, oleks sellel pangandusele kaugeleulatuv mõju: praegu on Reutersi andmetel ligi 90 protsenti Šveitsis ringluses olevast rahast puhtalt elektrooniline raha, mille on loonud kommertspangad. Rahvahääletuse organiseerijate hinnangul on see süsteem jätkusuutmatu ning nad tahavad rahasüsteemi riski vähendada selle kaudu, et kliendid saaks oma raha riskivabalt nii-öelda riigipanga kontol hoida.

Raha “õhust juurde trükkida” tohiks selle plaani järgi vaid keskpank. Teised pangad tohiksid välja laenata ainult nii palju raha, kui neil endil parasjagu varudes olema juhtub või mida nad omale finantsturult hankida suudaksid.

Keskpanga juht vastu

Selle plaani üks tulisemaid vastaseid on Šveitsi keskpanga juht Thomas Jordan ise, kelle sõnul võib see keskpanga tööd tõsiselt häirida: pank ei saaks siis iseseisvat rahanduspoliitikat ajada ning poliitilisele survele vastu panna.

Samal ajal väidavad plaani toetajad, et kui kliendid saaksid raha hoida Šveitsi keskpangas, vähendaks see riski, et kriisi ajal pankade pankrotid riigi majandust õõnestaksid. Viimati tajusid šveitslased sedasorti juhtumit teravalt 2008. aastal, kui riik oli sunnitud päästma raskustes UBSi.

Üks väheseid pankureid, kes plaani toetab, on Jean-Marc Decressonniere Freie Gemeinschaftsbankist: “Kui inimesed saavad aru, et raha, mida nad igapäevaselt kasutavad, tehakse tegelikult kommertspankades, tahavad nad seda süsteemi muuta.

SKP kukuks

Šveitsi Pankurite Liidu tellimusel tehtud uuring näitab aga, et kui plaan töösse võetaks, tooks see kaasa Šveitsi sisemajanduse kogutoodangu languse 0,4 protsendi võrra. Idee ise pole uus. Rahvusvahelise Valuutafondi egiidi all 2012. aastal väljaantud uurimuses leidsid autorid, et tegu oleks viisaka ideega. Mõtet on omal ajal toetanud ka selline majanduse suurkuju nagu Nobeli preemia laureaat Milton Friedman.

Viimaste arvamusküsitluste järgi on ideel vaid 35 protsendi valijate toetus ja selle võitu usuvad vähesed. Baseli lehes rääkis Basellandschaftliche Kandonalbanki esindaja, et šveitslaste laenunälg on nii suur, et keskpank üksi seda ära teenindada ei suudaks. Samas on Šveitsis teravalt arutluse alla tõusnud suured tasud pangandussektoris, nii et rahvas võib protestist hääletama minna.

Kuidas toimub rahvahääletus?

Otsedemokraatia vormina on Šveitsis rahvahääletus väga levinud kõikidel tasanditel alates kommuunidest riigi endani välja. Kui tegu on riigiülese rahvahääletusega, peab initsiatiivi läbiminekuks olema selle poolt nii enamik hääletanuid kui ka enamik kantoneid.

Hääletada saavad kõik Šveitsi kodanikud. Takistuseks on vaid vaimuhaigus.