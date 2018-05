Trigon vähendas kahjumit

Trigon Property teatas esimese kvartali majandustulemused, millest selgub, et võrreldes eelmise aastaga kahjum vähenes.

Trigoni tänavu esimese kvartali puhaskahjum oli 5490 eurot, mis tähendab, et puhaskahjum aktsia kohta oli 0,00122 eurot, seisab börsiteates. Eelmisel aastal samal perioodil oli ettevõtte ärikahjum 25 854 eurot.

Ettevõte omab ühte arendusprojekti, milleks on 22,39 hektari suurune maa-ala Pärnus. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) arendusprojekti alale. Maad planeeritakse kas müüa või välja rentida.

Märtsi lõpu seisuga moodustasid Trigoni varad kokku 1 814 827 eurot. Ühingu omakapital oli 1 812 208 eurot, mis moodustas 99,86% bilansimahust.