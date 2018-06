Karuturg algab Euroopast?

Investorid, kes ootavad globaalset aktsiate karuturgu, peaksid oma tähelepanu hoidma Euroopal, teatas konsultatsioonifirma Gavekal Research.

„See loom on väga kaval ja ohvrid ei suuda rünnakut ette näha,“ ütles Hongkongis tegutseva konsultatsioonifirma asutaja Charles Gave. „Kui karuturg tekib, siis tekib see tõenäoliselt Ühendriikidest väljaspool.“

Gave lisas, et kõige tõenäolisem regioon oleks eurotsoon, kus ühisvaluuta süsteem „on hävitanud Lõuna-Euroopa majandusi juba 20 aastat järjest ning kohalikud elanikud ei taha seda enam taluda.“

Uurija on välja töötanud ühe fundamentaalse ja ühe tehnilise indikaatori. „Need näitavad, et USAst väljaspool olevate turgude jaoks on pilt küllaltki murettekitav,“ kirjutas Gavekal raportis. See näitab, nendel turgudel on aktsiatel hakanud kehvemini minema ning investorite riskijanu kahaneb.