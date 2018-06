Hellat: esimese päeva tõus tuleb suur

Ainult tellijale

Investor Jaanus Hellat ootas kõrgemat märkimishinda ning tema arvates on esimestel päevadel oodata aktsia kiiret tõusu.

Lõplik märkimishind valmistas Hellatile üllatuse. „Ootasin, et tuleb maksimaalne hind või veidi madalam – ehk siis 1,8 või 1,75,“ ütles investor. „Ma arvan, et esimesel päeval tuleb suur tõus.“

Hellati arvates võiks aktsia juba esimesel päeval 1,8 euro tasemeni liikuda. Veidi pikemas perspektiivis ootab ta 2 euro taseme läbimist. „Ma ei ole veendunud, et esimesel päeval 2 euro tase ületatakse. Psühholoogiline tõrge on alguses suur.“

Jaeinvestorid oleks võinud rohkem saada

Hellat ütles, et ta kasutas küll palju kontosid, aga kõiki soovitud aktsiaid kätte ei saanud. „Mul endal oli kolm kontot, aga soovitasin ka kõigil tuttavatel ja sõpradel märkida,“ rääkis ta.

Küsimusele, kas aktsiate jaotamine oli väikeinvestorite suhtes õiglane, vastas Hellat, et suurinvestorid peavadki rohkem aktsiaid saama, aga asi on proportsioonides. „Küsimus on selles, kui palju nad peaks rohkem saama. Minu arvates oleks võinud natuke rohkem anda jaeinvestoritele. Jaotamine oli jaeinvestorite kahjuks,“ nentis ta.

Märkimine üllatavalt suur

Hellat oli üllatunud ka ülisuure märkijate arvu peale – kokku oli märkijaid 13 723. „Üle 3000 investori märkis rohkem kui 3000 aktsiat, mis tähendab, et igaüks neist ostis 5400 euro eest aktsiaid. See näitab selgelt, et ettevõtete ja rahva rikkus on kasvanud laiapõhjaliselt.“

Ta võrdles Tallinna Sadama emissiooni LHV IPOga, kus osales kokku 5485 märkijat. „Tallinna Sadama märkimine oli palju laiapõhjalisem. Teine asi oli see, et kaks aastat tagasi ei olnud LHV vastu sellist usaldust nagu riigifirma vastu. Kolmandaks on riik konkreetselt välja öelnud, kui palju dividendi järgnevatel aastatel makstakse. See ettemääratus soodustas märkimist.“

Hellat rääkis, et aktsiaemissiooni korraldamise hind tundus ka tema jaoks kõrge. „Ma vaataks seda kogu finantssektori taustal – hinnad on viimasel ajal sektoris langenud. Selle taustal on küll see kõrge,“ ütles ta. „Ma arvan, et mingeid läbirääkimisi nad hinna teemal ikkagi tegid. Oleks väga veider, kui oleks nõustutud esimese pakkumisega. Ju siis on see turuhind.“