PRFoods kasvatas käivet

Kalatootja PRFoodsi käive kasvas mais tänu mullustele ülevõtmistele 86% võrra, 8,4 miljonile eurole.

Võrreldav käive kahanes mais 9,6% ehk 400 000 euro võrra. Börsifirma juht Indrek Kasela märkis börsiteate vahendusel, et John Ross Jr., Coln Valley ja Trio Trading omandamine on kasvatanud grupi käivet mais 4,2 miljoni euro võrra ning toetab edaspidiselt ettevõtte strateegiat rahvusvaheliselt kasvada kui ka kasumlikust suurendada.

"Kuna me ei tarni enam kaupa Escamar Seafood Oy-le (endine Apetit Kala Oy), on sellest mõjutatud negatiivselt meie toorkala müügikäive," kirjutas ta. "PRFoods usub, et suudame asendada need müügid alates 2019. aastast müükidega otse klientidele."

Võrreldes 2017. aasta mai pro forma käibega, kahanes käive 1,6 miljoni euro ehk 16,2% võrra. 2017. aasta pro forma käibes on arvesse võetud kõigi grupi ettevõtete käive 2017. aasta mais.

PRFoodsi teatel andis suuremate sihtturgude lõikes mais suurima osa käibest Soome turg, kuhu müüdi kalasaadusi 6 miljoni euro eest, 1,2 miljoni euro suuruse käibega järgnes Ühendkuningriik ning 400 000 euro suuruse käibega Läti. Eestisse ja Prantsusmaale müüdi mais võrdselt 300 000 euro eest. Ülejäänud käive moodustus ekspordist erinevatesse riikidesse.

Suurim käibe kasv tuli mullusega võrreldes kala ja kalafilee tootegrupis, kus müük kasvas 2,5 miljoni euro ehk ligi 144% võrra. Kuum- ja külmsuitsutatud toodete grupis kasvas käive 1,3 miljoni euro võrra ehk pea 65%.