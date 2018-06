Tehnilise analüüsi ristiisa: USA aktsiate pilt muutus kehvemaks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Prominentne tehniline analüütik Ralph Acampora hinnangul on pilt USA aktsiaturgudel muutunud järjest kehvemaks, eriti Dow Jonesi indeksi puhul, vahendab MarketWatch.

Acampora, keda peetakse graafikutel põhineva kauplemise rajajaks, ütles, et graafikute lugemise peamine funktsioon on "riskide haldamine" ning praegu näeb ta positiivse pildi lagunemist.

See teema on muutunud tähtsaks, sest Dow Jonesi indeks kukkus esmaspäeval 200 päeva libisevast keskmisest madalamale – viimati juhtus see 2016. aasta juunis. Mitu tähtsat Dow indeksi aktsiat on tublisti odavnenud.

"Ma müün siis, kui väga tähtsad toetustasemed läbitakse. Võtame näiteks Caterpillari. Aktsia läbis eile lühiajalise toetuse ning asi muutub koledamaks," rääkis ta. Tehnilise analüüsi mustrid aitavad analüütikutel hinnata, milline võiks olla vara suund nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.

Tööstusfirma Caterpillari aktsia jõudis esmaspäeval karuturule. Karuturuks nimetatakse langust, mis ulatub eelmisest tipust 20 protsendini (vt allpool olevat graafikut). Teisipäeval odavnes Caterpillari aktsia 0,8 protsenti.

Tõsi, mitmel teisel sektoril on paremini läinud. Näiteks tehnoloogiaaktsiaid koondav Nasdaqi indeks on hiljuti purustanud uusi rekordeid.

"Mitu valdkonda püsib heas seisus, seega pole põhjust müüa. Aga investorid peaksid olema väga-väga valivad," rääkis Acampora.