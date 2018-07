Juuni tõi Tallinkile uued rekordid

Äripäev 03. juuli 2018, 10:49

Tallink Grupp teatas, et vedas juunis rohkem reisijaid, kui kunagi varem juunikuus veetud on.

Juunis veeti kontserni kõigil liinidel kokku 989 445 reisijat, mis on 1,4% rohkem kui samas kuus eelmisel aastal. Senini suurim arv reisijaid juunikuu kohta oli Eesti-Soome liinidel, kus veeti kokku 512 077 reisijat, mis on 1% rohkem kui samal ajal eelmisel aastal ning Eesti–Rootsi liinil, kus rekordarv reisijaid saavutati 101 249 reisijaga ehk 3,9% rohkem kui eelmise aasta juunis.

“Kogu teine kvartal on meie jaoks olnud heade tulemustega kvartal, mille jooksul on peaaegu kõikidel meie liinidel kasvanud reisijate arv ning kõikidel liinidel on kasvanud ka veetud kaubaveoühikute arv. 10,1protsendiline veetud kaubaühikute arvu kasv võrreldes eelmise aasta sama ajaga on väga hea tulemus. Kaubaveo kasv on omalt poolt mõjutanud reisijate sõidukite mahtusid laevadel, mistõttu on näha mõnevõrra väiksemat kasvu kvartalis veetud reisijate sõidukite osas,” kommenteeris statistikat Tallink Grupi finantsdirektor Veiko Haavapuu.

“Meil on hea meel selle üle, et juunikuu tõi meile uued reisijateveo rekordid ja seda ka Eesti ja Soome vahelistel liinidel, mis on tiheda konkurentsi tõttu juba pikemat aega tugeva surve all olnud,” lisas Haavapuu.

