Morgan Stanley: müüge tehnoloogiaaktsiaid

Investeerimispank Morgan Stanley soovitab investoritel tehnoloogiaaktsiad rahaks teha.

Morgan Stanley on olnud võrdlemisi julgelt rääkinud Wall Streeti ähvardavatest ohtudest. Wilson märkis oma memos taas, et finantsturge võivad tabada nii-öelda üksikud tormid, mis tähendab, et lüüa saavad turgude eri valdkonnad või sektorid. Ta on seda nimetanud veerevaks karuturuks.

„Ilmselt pole need aktsiad mitte kunagi olnud nii ülearmastatud ja –omatud,“ kirjutas Morgan Stanley USA turgude juhtivstrateeg Michael Wilson raportis ja lisas, et tollitüli annab ostusoovitusele vunki juurde.

Kuigi Wall Street on tehnoloogiasektorisse juba pikalt armunud olnud, võib säde olla kustumas. Morgan Stanley hinnangul on hiljutine tollitüli jõudnud sinnamaale, et ülehinnatud ja -ostetud tehnoloogiaaktsiad võivad vajuma hakata.

Selgub, et Wilsonil on seni olnud suhteliselt suurel määral õigus. Dow ja S&P 500 on viimased kuus kuud käinud üpris künklikku teed mööda. Dow on kukkunud kaks korda 1000 punkti võrra. Inflatsioonihirm kannustab USA Föderaalreservi intressimäärasid tõstma. Nafta hind on tõusnud ja USA presidendi Donald Trumpi kaubandustariifid survestavad turge järjepidevalt. Itaalia potentsiaalne poliitiline kriis on räsinud Euroopa börse ning tekitanud ebakindlust. Langustrendis on olnud ka arenevad turud. Tänagi on Trumpi tolliuudised Hiina börsi viinud miinusesse.

Wilson märkis, et veerev karuturg ei peatu enne, kui on kõiki sektoreid ühel või teisel kombel tabanud. Ta kardab, et suurima löögi saava just USA tehnoloogiaaktsiad.