Comcast pakkus Foxi jälle üle

12. juuli 2018, 23:37

Comcast tõstis teleteenuste firma Sky eest pakutava summa 34 miljardi dollarini. Sellega ületati 21st Century Foxi viimane pakkumine, vahendab CNBC.

Comcast teatas, et Sky sõltumatu komitee on soovitanud pakkumise vastu võtta. Ettevõte on vastava summa ka kõrvale pannud. Selle nädala kolmapäeval pakkus Fox Sky eest 32,5 miljardit dollarit.

Kaks meediagiganti on juba pikalt üksteist üle pakkunud. 2016. aasta detsembris jõudis Fox ka esialgse kokkuleppeni. Kui tehing avalikuks tehti, siis teatasid Suurbritannia regulaatorid, et ettevõtete liitumine annaks Rupert Murdochile liiga suure kontrolli Briti televisiooni ja ajalehtede üle.

Comcasti aktsia tõusis täna 2,3 protsenti, 34,55 dollarini. Foxi aktsia on täna odavnenud 0,8 protsenti, 47,04 dollarini.

Veel aprillis pakkus Comcast Sky eest 21,5 miljardit dollarit, millele järgnes uus pakkumine Foxilt. Selle kohta saad pikemalt lugeda siit.