Sky pärast läheb madinaks

Comcast Corp pakub Briti suurima teleteenuste ettevõtte Sky Plc eest 21,5 miljardit naela, mida on tunduvalt enam kui 21st Century Foxi pakkumine, vahendab Bloomberg.

Comcast pakub iga Sky aktsia eest 12,5 naela – see on samal tasemel Comcasti esialgse plaaniga, mis tehti avalikuks veebruaris. Nüüd on asi tehtud ametlikuks. Fox on samal ajal pakkunud iga Sky aktsia eest vaid 10,75 naela.

Comcasti teadaanne tekitas Foxi juhtkonna seas tulise reaktsiooni. Mõned minutid hiljem teatas Fox, et kaalub erinevaid võimalusi uue pakkumise tegemiseks. Tunni möödudes teatasid Sky juhid, et Foxi pakkumist nad enam ei eelista ning pigem ollakse valmis müüma Comcastile.

Fox, millel on juba praegu 39protsendiline osalus Sky’s, plaanib teleteenuste firma müüa Disney’le, mis on osa suuremast ühinemise plaanist.

„Küsimus on selles, kui palju nad tahavad?“ ütles Berenbergi meediaanalüütik Sarah Simon. „Disney tegevjuht Bob Iger peab otsustama kui palju on ta nõus maksma. Disney saab ostu endale kindlasti lubada.“

Sky aktsia on täna kallinenud 3,6 protsenti, 13,56 naelani, sest investorid panustavad sellele, et ettevõtted hakkavad üksteise võidu pakkumisi tegema.

„Me arvame, et sõda Sky pärast võib lõppeda aktsionäride jaoks enam kui 15 naelase hinnaga,“ ütles investeerimisfirma Polygon Global Partnersi portfellihaldur Bechara Nasr. Polygon omab Sky’s vähem kui 1protsendilist osalust.