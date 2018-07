Nestle ületas ootusi

Ainult tellijale

Äripäev 26. juuli 2018, 14:03

Nestle suund kohvi ja tervislikuma toidu poole hakkab end ära tasuma - võrreldes mullusega kasvas esimesel poolaastal nii käive kui ka kasum, kirjutab Wall Street Journal.

Nestle poolaasta kasum kasvas mullusega võrreldes 19 protsenti, 5,8 miljardi dollarini. Orgaaniline käive, kust on välja võetud valuutamõju ning ostud ja müügid, kasvas 2,8 protsenti, 44,23 miljardi dollarini.

Ligi 250 miljardi dollarilise turuväärtusega Šveitsi ettevõte on viimasel ajal tundnud kasumlikkuse suurendamise survet. Kuid pakendatud toidu firmal seisavad sellegipoolest ees mõned raskused. Hinnatõstmisest esimesel poolaastal - vaatamata inflatsioonile USAs ja Euroopas - suuresti asja ei saanud.

Nestle on aktivistist investori Daniel Loebi üha tugevama surve all. Loebile kuuluas aasta tagasi ligikaudu 1,25 protsenti ettevõtte aktsiatest. Eelkõige nõudis ta aktsiate tagasioste ning ametlikku kasumimarginaali fikseerimist. Hiljutises kirjas kritiseeris Loeb, et ettevõte ei välju piisavalt kiiresti kehvadest äridest, ning kordas oma varasemat nõudmist müüa osalus L’Oreal SAs.

Mõned ettepanekud on Nestle ka kasutusele võtnud. 2017. aasta juunis algatati 20 miljardi dollariline aktsiate tagasiostuprogramm ning jaanuaris müüdi USA maiustusteäri. Mais osteti 7 miljardi dollari eest õigus müüa poodides Starbucksi kohvi ja teed.

Nestle kinnitas selleaastase orgaanilise kasvuootuse 3 protsendi juures, varasem prognoos oli 2 ja 4 protsendi vahel.

Nestle aktsia on Šveitsi börsil kerkinud üle 1,8 protsendi.